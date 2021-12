Autofahrerin kracht auf gerader Strecke gegen Baum

Eine Autofahrerin hat am Dienstagnachmittag die Kontrolle über ihren Wagen verloren und ist gegen einen Baum und ein Verkehrsschild gekracht. Wie die Police Grand-Ducale am Mittwochmorgen mitteilt, war die Frau in Heffingen in Richtung Junglinster unterwegs, als sie auf gerader Strecke verunfallte.

Die Fahrerin wurde bei dem Unfall verletzt und wurde nach der Erstversorgung durch die Rettungsdienste zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus verbracht. Eine weitere Person im Wagen wurde nicht verletzt. Die Unfallstelle war für die Dauer der Rettungsarbeiten für etwa eine halbe Stunde gesperrt.

(L'essentiel)