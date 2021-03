Polizei fasst Einbrecher nach kurzer Fahndung

Ein Mann, der am Samstag gegen 19 Uhr versuchte, in ein Haus in der Montée Saint-Crépin in Luxemburg-Stadt einzubrechen, ist verhaftet worden. Das teilt die Police Grand-Ducale mit. Eine Nachbarin bemerkte den Kriminellen und rief umgehend die Polizei.

Der Täter ergriff die Flucht und rannte in ein nahegelegenes Waldgebiet. Die Polizei konnte ihn jedoch nach einer kurzen Fahndung stellen und auf Anordnung der Staatsanwaltschaft festnehmen.

(L'essentiel)