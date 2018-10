Jugendliche überwältigen flüchtenden Dieb

Artikel per Mail weiterempfehlen

Gestern Nachmittag wurde eine Bewohnerin der Avenue du Bois vom Limpertsberg Opfer eines Einbruchs. Es klingelte zunächst an der Tür, jedoch konnte die Frau niemanden sehen. Nach einer zweiten Überprüfung musste sie feststellen, dass ihre Wohnungstür offen stand und sich zwei Männer im Treppenhaus befanden, die augenblicklich die Flucht antraten. Sie nahm die Verfolgung auf und schrie um Hilfe. Eine Gruppe von Jugendlichen konnte dies beobachten und es gelang ihnen einen der Männer zu stellen und bis zum Eintreffen der Polizei festzuhalten.

Es stellte sich heraus, dass einer der Männer während seiner Flucht einen Rucksack in einen Müllbehälter geworfen hatte, welcher anschließend sichergestellt wurde. Im Inneren befand sich Werkzeug wie zum Beispiel ein Brecheisen, Metallschneider und andere Utensilien. Die Bewohnerin gab gegenüber den Beamten an, dass eine Geldsumme entwendet wurde. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach der zweiten Person verlief zunächst erfolglos.

Die Staatsanwaltschaft wurde in Kenntnis gesetzt und ordnete die Festnahme des Mannes an. Er wurde am Montagmorgen dem Untersuchungsrichter vorgeführt.

(L'essentiel)