Junger Mann nach Diskussion angeschossen

Ein junger Mann ist am Freitagabend in der Nähe des Sportzentrums in Eischen durch eine Schusswaffe verletzt worden, wie die Police Grand-Ducale mitteilte. Die Schüsse seien nach einer «hitzigen Diskussion» zwischen mehreren Personen gefallen.

Das Opfer wurde nach einer medizinischen Notfallbehandlung am Tatort ins Krankenhaus gebracht und dort operiert. Sein Gesundheitszustand ist nicht bekannt.

Die Polizei hat eine Untersuchung eingeleitet, um die genauen Umstände des Vorfalls zu ermitteln.

(L'essentiel)