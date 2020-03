Zwei Männer rauben Frau aus

Zwei Unbekannte haben am Freitag eine Frau in der Howalder rue de Scillas überfallen. Das teilte die Polizei am Samstag mit. Demnach haben die beiden Täter der Frau ihre Handtasche mit Gewalt aus den Händen gerissen. Die Frau stürzte bei dem Überfall.

Die Täter sind mit ihrer Beute geflohen. Wie die Polizei weiter mitteilte, konnte die gestohlene Tasche wenig später in einem Park in der Nähe gefunden werden.

(L'essentiel)