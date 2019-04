CR zwischen Sandweiler und Itzig gesperrt

Artikel per Mail weiterempfehlen

In Folge eines Unfalls, der am 9. April auf dem CR159 zwischen Sandweiler und Itzig stattgefunden hatte, wird die Strecke am Donnerstagmorgen ab 9 Uhr gesperrt.

Grund sind vorübergehende mess- und erkennungsdienstliche Arbeiten.

(L'essentiel)