Sechs Personen in einem Auto krachen gegen Baum

In der Nacht zum Freitag ist gegen 1.10 Uhr ein Auto mit sechs Personen in der Rue de l'Our in Reisdorf gegen einen Baum geprallt. Laut Polizeibericht befanden sich insgesamt sechs Personen in dem Fahrzeug, die alle zur Untersuchung ins Krankenhaus gebracht wurden.

Nach ersten Erkenntnissen geriet der Fahrer am Ortseingang von Reisdorf in einer scharfen Rechtskurve auf die Gegenspur, prallte dort auf den Bürgersteig und dann gegen einen Baum. Anzeige wurde erstellt. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde der Wagen beschlagnahmt. Da die sechs Personen ohne berechtigten Grund unterwegs waren, wird ihnen zudem eine gebührenpflichtige Verwarnung ausgestellt.

(nc/L'essentiel)