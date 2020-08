Polizei verhindert Kollision mit Trunkenbold

Am Dienstag musste die Polizei gleich 29 Verkehrsrowdys in ihre Schranken weisen. Bei einer Geschwindigkeitskontrolle zwischen 16 und 18 Uhr haben die Beamten zwischen Junglinster und Graulinster 26 teure Fotos geschossen, drei Fahrer haben noch vor Ort ihren Führerschein abgeben müssen.

Neben zahlreichen Rasern haben aber auch alkoholisierte Fahrer die Police Grand-Ducale auf Trab gehalten. In der Rue de Tetange in Kayl hat eine Person mit bereits eingeschränkter Fahrerlaubnis unter Alkoholeinfluss einen Unfall verursacht und sich dabei leicht verletzt. Wegen erneuter Trunkenheit am Steuer wurde sein Führerschein sowie sein Auto auf Anordnung der Staatsanwaltschaft nun ein zweites Mal beschlagnahmt.

Polizei verhindert Crash mit betanktem Pkw-Fahrer

Auch in Reisdorf auf dem CR128 hat ein Pkw-Fahrer kurz nach Mitternacht ein bisschen zu tief ins Glas geschaut und sich dabei von der Polizei erwischen lassen. Zwischen «Goberhaff» und «Beforterheide» hat eine Streife den betrunkenen Fahrer gestoppt und seinen Führerschein eingezogen.

Glück im Unglück hatte ein Fahrer gegen 0.20 Uhr in der Montée de Clausen. Er konnte die Fahrspur nicht mehr halten und ist fast mit einer Polizeistreife zusammengestoßen. Die Beamten haben noch rechtzeitig bremsen können, um einen Unfall zu verhindern. Gestört scheint der Beinahe-Crash den betrunkenen Fahrer aber nicht zu haben, er ist in Schlangenlinien weitergefahren bis die Polizei ihn schließlich in der Côte d'Eich stoppen konnte. Weil der Mann den Alkoholtest nicht mehr richtig durchführen konnte, musste eine Blutprobe angeordnet werden. Diese hat der Fahrer allerdings verweigert und musste noch auf der Dienststelle seinen Führerschein abgeben.

(lm/L'essentiel)