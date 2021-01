Fußgängerin wird von Auto erfasst – Lebensgefahr

Eine Fußgängerin ist am Montagabend gegen 19.20 Uhr unterhalb der Grevenmacher Grenzbrücke von einem Auto erfasst worden. Das teilt die Police Grand-Ducale am Dienstag mit. Die Frau ist demnach an einem Fußgängerüberweg auf die Fahrbahn getreten. Bei dem Zusammenstoß erlitt sie lebensgefährliche Verletzungen.

Nach der Erstversorgung am Unfallort wurde die Frau in ein Krankenhaus eingeliefert. Nach Polizeiangaben sei sie zu diesem Zeitpunkt nicht ansprechbar gewesen. Die Staatsanwaltschaft beauftragte die Spurensicherung der Kriminalpolizei mit der Unfallaufnahme.

(L'essentiel)