Mehrere Verletzte nach Unfällen am Samstag

Zwei Unfälle haben sich am Samstagnachmittag im Abstand von nur einer Stunde ereignet. Der erste fand auf dem CR102 zwischen Kehlen und Mamer statt. Der Autofahrer verlor aus bisher unbekannten Gründen die Kontrolle über das Fahrzeug und überschlug sich. Beide Insassen wurden ins Krankenhaus gebracht. Der schwerverletzte Passagier befindet sich nach Angaben der Police Grand-Ducale noch immer im Krankenhaus.

Gegen 17.15 Uhr kam es dann in der Rue des Trois Cantons in Luxemburg-Stadt zu einem Zusammenstoß zwischen einem Auto und einem Motorrad. Ein Motorradfahrer versuchte ein Auto zu überholen, als es nach links abbog. Der Biker stürzte und erlitt dabei einen Beckenbruch, so die Polizei.

(L'essentiel)