Luxemburgs Polizei sucht Kreditkarten-​​Betrüger

Die Police Grand-Ducale sucht einen mutmaßlichen Kreditkarten-Betrüger. Wie die Polizei am Freitag mitteilt, soll der Mann eine Kreditkarte gestohlen und anschließend bei einer Bank in Esch/Alzette unberechtigterweise Geld abgehoben haben.

Hierfür bittet die Polizei anhand von Kameraaufnahmen nun um Mithilfe der Bevölkerung. Die Bilder sollen den mutmaßlichen Täter am 11. September des vergangenen Jahres in einem Geldinstitut in Esch/Alzette zeigen.

Zweckdienliche Informationen und Hinweise nimmt das Polizeikommissariat Esch/Alzette unter Telefon (+352) 244 50 1000 oder per Email Police.ESCH@police.etat.lu entgegen.

(L'essentiel )