Fahrer wird ausgeraubt, sein Auto angezündet

Ein Autofahrer wurde gegen zwei Uhr in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag in Bad Mondorf Opfer eines Raubüberfalls, wie die Polizei am Donnerstagmittag mitteilte. Die Täter drängten mit ihrem dunklen Kombi den Autofahrer auf den Parkplatz in der Route de Remich beim Stade John Grün. Sie forderten Geld und Wertsachen von ihrem Opfer. Als der Fahrer dies verweigerte, schlugen sie auf den Mann ein und stahlen ihm den Autoschlüssel sowie seinen Geldbeutel und sein Handy. Dem Autofahrer gelang nach kurzer Zeit zu Fuß die Flucht.

Er flüchtete sich nach Hause und alarmierte die Polizei. Die Täter konnten bisher nicht gefasst werden. Das Opfer wurde zur Untersuchung ins Krankenhaus gebracht. Sein Auto wurde gegen 4 Uhr ausgebrannt auf dem Parkplatz entdeckt. Einer der Täter sei ein zirka 1, 70 Meter großer korpulenter Mann mit sehr kurzen Haaren und Dreitagebart. Dieser Täter sprach Französisch und verstand Luxemburgisch, zur Tatzeit war er mit einem weißen Tanktop bekleidet. Der zweite Täter hatte ein gepflegtes Äußeres und soll zirka 1, 75 Meter groß und schmal gewesen sein. Die Polizei bittet Zeugen des Vorfalles, sich unter der Notrufnummer 113 zumelden.

