Autofahrer nach Frontalcrash schwer verletzt

Bei einem Frontalzusammenstoß zwischen zwei Autos sind am Dienstag gegen 21.30 Uhr auf der Route d'Esch in der Hauptstadt zwei Personen verletzt worden. Einer der Fahrer befindet sich in kritischem Zustand und wurde schnell von den Rettungsdiensten versorgt und ins Krankenhaus gebracht.

Der Fahrer des zweiten Wagens, dem von einem Zeugen geholfen werden konnte, erlitt leichtere Verletzungen. Die Polizei, die im Moment keine weiteren Einzelheiten nennen kann, bestätigte gegenüber L'essentiel den Unfall.

(nc/ L'essentiel)