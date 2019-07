Police Grand-​​Ducale nimmt Camper ins Visier

Artikel per Mail weiterempfehlen

Weil zahlreiche Reisende das Gesamtgewicht von Wohnmobilen und Wohnwagengespannen unterschätzen, kommt es im Straßenverkehr immer wieder zu Unfällen. Deshalb hat die Police Grand-Ducale in den vergangenen Tagen verstärkt ihr Augenmerk auf diese Fahrzeugarten gelegt.

So kontrollierten die Verkehrspolizisten am Montag auf der Aire de Berchem an der A3 insgesamt 70 Fahrzeuge mit einer mobilen Wiegestation. Das Ergebnis war erfreulich: Nur drei Camper waren derart überladen, dass die Fahrer eine Geldstrafe erhielten. Nachdem das Gewicht umverteilt wurde, konnten aber auch sie ihre Reise fortsetzen. Desweiteren achteten die Beamten darauf, ob die Insassen richtig angeschallt waren – insbesondere bei Kindern auf der Rückbank – und ob der Reifendruck der Fahrzeuge passte.

Die Polizei teilt in diesen Zusammenhang mit, dass sie diese Art der Kontrollen während der Hauptreisezeit fortsetzen wird. Außerdem bieten die Beamten ab dem 1. August Campingurlaubern an, ihre Fahrzeuge kostenlos bei der Verkehrspolizei Bartringen (9 bis 13 Uhr) kontrollieren und wiegen zu lassen.

(sw/L'essentiel)