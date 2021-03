15-​​Jähriger in Luxemburg-​​Stadt vermisst

Bereits seit dem 25. Februar wird der 15-jährige Rijo Feliciano Victor Alexandro in der Hauptstadt vermisst. Er hatte am frühen Morgen seine Wohnadresse in Hellingen verlassen und wurde seitdem nicht mehr gesehen. Der 1,80 Meter große Jugendliche mit schlanker Statur könnte sich immer noch in Luxemburg-Stadt aufhalten, so die Police Grand-Ducale in einer Pressemitteilung.

Als der Junge zuletzt gesehen wurde, trug er eine graue Sportjacke und eine blaue Jeans. Wer Hinweise zum Verbleib des 15-Jährigen liefern kann, soll sich unter der Telefonnummer (+352) 244 69 1000 oder per E-Mail (Police.Dudelange@police.etat.lu) an das Polizeikommissariat Düdelingen wenden.

(L'essentiel)