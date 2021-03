46-​​Jährige aus Ettelbrück wird vermisst

Jacqueline Ramos Carvalhal aus Ettelbrück ist seit Freitag, dem 12. Februar 2021, spurlos verschwunden. Das teilt die Police Grand-Ducale am Dienstag mit. Die zirka 1,65 bis 1,70 Meter große Frau wurde zuletzt am Bahnhof Luxemburg gesehen. Sie stieg in den Zug ins belgische Sint-Niklaas, dort verliert sich ihre Spur.

Ramos Carvalhal ist nach Angaben der Beamten von leicht korpulenter Statur und hat kurzes schwarzes Haar. Bei ihrem Verschwinden war sie mit beigen Schuhen, einer Jeans, einer grünen Jacke und einem rosa-grünen Schal bekleidet. Die Frau hat ein Muttermal im Nacken.

Die Polizei bittet Zeugen oder Personen, die Angaben zum Aufenthaltsort von Frau Ramos Carvalhal machen können, sich zu melden. Hinweise nimmt die Polizeidienststelle Kirchberg/Cents telefonisch unter +352 244 47 1000 oder per Mail unter police.cents@police.etat.lu entgegen.

(L'essentiel)