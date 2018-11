Drogenspürhund entlarvt Personen in Ettelbrück

Die Polizei führte am Mittwochmittag mit Unterstützung eines Drogenspürhundes in Ettelbrück am Bahn- und Busbahnhof, im Park nahe der Eisenbahnbrücke sowie im Zentrum eine Kontrolle durch. Der Hund schlug bei mehreren Personen an.

Insgesamt wurden 17 Gramm Haschisch, vier Gramm Marihuana, ein Joint, zwei Messer und ein Schlagring beschlagnahmt. Gegen sieben Personen wurde wegen Drogenkonsums Protokoll erstellt. Bei zwei Personen bestand bereits eine Fahndungsausschreibung. Die Polizei ermittelt.

(L'essentiel)