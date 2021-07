Gruppe schlägt Mann in Tram zusammen

Die Police Grand-Ducale bittet wegen eines Falles der Körperverletzung um Hinweise aus der Bevölkerung. Am 22. Juni wurde ein Mann gegen 23.30 Uhr in der Tram zwischen dem Kirchberg und der Haltestelle Glacis von mehreren Personen angegriffen und im Gesicht verletzt. Nach Polizeiangaben befanden sich zu diesem Zeitpunkt mehrere Fahrgäste in der Tram.

Alle zweckdienlichen Informationen nimmt das Polizeikommissariat Luxemburg unter der Telefonnummer +352 24470- 1000 oder per E-Mail unter police.luxembourg@police.etat.lu entgegen.

(sw/L'essentiel)