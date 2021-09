Unfallfahrer in Gasperich unter Alkoholeinfluss

Am Dienstagabend wurde ein Autofahrer infolge eines Unfalls in seinem Wagen eingeklemmt. Wie die Police Grand-Ducale am Mittwochmorgen weiter informiert, habe der Wagen des Verletzten gegen 21.30 Uhr an der Kreuzung Route d'Esch/Rue Henri Pensis an einer roten Ampel gehalten, als ein Wagen von hinten in ihn krachte.

Der gerammte Wagen wurde aufgrund des Aufpralls mehrere Meter über die Kreuzung hinweggeschleudert. Nach Angaben der Polizei wurde der Fahrer in seinem Auto einklemmt und musste von den Rettungsdiensten befreit werden. Nach der Erstversorgung vor Ort wurde das Unfallopfer ins Krankenhaus gebracht.

Der Alkoholtest des Unfallverursachers fiel positiv aus und es wurde Protokoll erstellt.

(L'essentiel)