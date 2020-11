Feuerwehr muss zu Großbrand ausrücken

[26/11/2020, 03:40 Auer: Brand vun engem Hangar zu Esch] Um fréien Donneschden Moien krut den CSU112 eng Rei Uriff dat... Gepostet von CGDIS - Corps grand-ducal d'incendie et de secours am Donnerstag, 26. November 2020

Am frühen Donnerstagmorgen hat das Corps Grand-Ducal Incendie et Secours (CGDIS) zu einem Großbrand in Esch/Alzette ausrücken müssen, wo gegen 3.40 Uhr in der Nacht ein rund 250 Quadratmeter großer Schuppen Feuer gefangen hatte.

Der als von den Rettungskräften als «kompliziert» beschriebene Einsatz war mit der Hilfe der Einsatzkräfte aus Esch, Schifflingen, Kayl und Bettemburg morgens gegen 10 Uhr beendet. Hauptschwierigkeit war die Wasserversorgung, um das Feuer löschen zu können, so der CGDIS. Dies erforderte die Unterstützung durch zusätzliche Einsatzkräfte.

(L'essentiel)