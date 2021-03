Rollerfahrer wird bei Unfall verletzt

Ein Rollerfahrer ist am Mittwochmorgen in der Howalder Route de Thionville bei einem Zusammenstoß mit einem Auto verletzt worden. Das teilt die Police Grand-Ducale am Mittwoch mit. Demnach hat ein Autofahrer den entgegenkommenden Motorroller beim Linksabbiegen von der Route de Thionville in eine Nebenstraße erfasst.

Der Rollerfahrer wurde dadurch auf den Gehweg geschleudert. Nach einer Erstversorgung durch den Samu wurde der Mann in ein Krankenhaus eingeliefert. Über die Schwere der Verletzungen machten die Beamten keine Angaben. Die Polizei nahm den Unfall zu Protokoll.

(L'essentiel)