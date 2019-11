Joggerin wird in Luxemburg-​​Stadt brutal überfallen

Nahe der Fußgängerbrücke, auf Höhe der Rue d'Anvers, wurde am Sonntagmorgen eine Joggerin in Luxemburg-Stadt überfallen. Das teilt die Police Grand-Ducale mit. Ein Mann griff die Frau gegen 8.35 Uhr von hinten an und traktierte sie mit mehreren Schlägen ins Gesicht.

Als die Frau zu Boden ging, zückte der Täter ein Messer und forderte das Opfer auf, ihm sein Smartphone zu geben. Er griff in die Jackentasche und nahm das Handy an sich. Die Frau fing daraufhin an zu schreien, sodass der Täter in Richtung Rue d'Anvers flüchtete. Die verletzte Frau wurde ins Krankenhaus gebracht.

Die Polizei hat eine Fahndung nach dem Täter eingeleitet und bittet die Bevölkerung um Hinweise. Die Beamten beschreiben den Gesuchten wie folgt: Weiße Hautfarbe, etwa 30 Jahre alt, 1,70 Meter groß, dunkelbraunes Haar, Brillenträger. Er sprach die Frau auf Französisch an und war mit einer dunklen Jacke und einer grauen Wintermütze bekleidet. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Luxemburg unter der Nummer 24440-1000 entgegen.

(sw/L'essentiel)