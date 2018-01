Polizei zieht Rowdys aus dem Verkehr

Artikel per Mail weiterempfehlen

Eine Tankstellenmitarbeiterin meldete sich am gestrigen Mittwoch bei der Polizei. Ihr sei ein Lkw-Fahrer aufgefallen, der den Anschein mache unter Alkoholeinfluss zu stehen. Die Polizei überprüfte das und konnte den mutmaßlichen Übeltäter in einem Imbiss in Grevenmacher aufspüren. Mehrere Angestellte des Imbisses bestätigten den Beamten, dass der Mann zuvor seinen Lkw gesteuert hatte. Der leugnete auch nicht und gab ebenfalls bereitwillig zu, Alkohol getrunken zu haben. Ein Test bestätigte das Geständnis. Der Führerschein wurde einbehalten und der Lastwagen musste von einem anderen Fahrer abgeholt werden.

Auch bei zwei Geschwindigkeitskontrollen machte die Polizei jeweils einen Fang. Ein Autofahrer wurde in Niederfeulen wegen überhöhter Geschwindigkeit angehalten. Er fuhr 76 Stundenkilometer statt der erlaubten 50. Die Polizisten stellten fest, dass der Fahrer Alkohol getrunken hatte und kassierten die Fahrerlaubnis ein. In Frisingen raste ein anderer Fahrer mit satten 94 km/h durch die Ortschaft. Zu allem Überfluss fiel er den Beamten durch einige gefährliche Überholmanöver negativ auf. Immerhin war er nüchtern, der Lappen ist trotzdem weg.

Alles andere als nüchtern war ein Unfallfahrer in Differdingen. Gegen 1 Uhr in der Nacht erhielt die Polizei einen Anruf, dass ein Wagen gegen die Treppe eines Gebäudes gedonnert sei. Die Polizei fand einen völlig zerstörten Wagen und einen völlig «zerstörten» Fahrer vor. Natürlich wurde auch dieser Führerschein eingezogen.

(dix/L’essentiel )