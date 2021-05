Polizei zog Samstagabend fünf Führerscheine ein

In der Nacht von Samstag auf Sonntag kam es zu fünf Zwischenfällen, bei denen sämtliche Fahrer unter Alkoholeinfluss standen. Das berichtet die Police Grand-Ducale am Sonntag.

Zum ersten Einsatz mussten die Beamten um 21.20 Uhr nach Rodingen in die Route de Longwy. Zwei Fahrer kollidierten an einer Tankstelle. Der Blutalkoholspiegel des Unfall-Verursachers überschritt die legale Grenze deutlich. Sein Führerschein wurde eingezogen.

Fahrzeug landete nach Aufprall auf dem Dach

Kurz vor Mitternacht fuhr in Brouch in der Rue du Moulin ein Wagen gegen einen Springbrunnen – das Auto landete nach dem Aufprall auf dem Dach. Der alkoholisierte Mann wurde ins Krankenhaus gebracht, sein Führerschein wurde ihm entzogen.

Einige Stunden später fiel einem Taxifahrer auf der A3 in Richtung Frankreich ein Fahrzeug auf, das mit einem platten Reifen und in Schlangenlinien unterwegs war. Er verständigte die Polizei, die den Fahrer an einer Tankstelle ausfindig machen konnte. Auch dieser Fahrer musste seinen Führerschein abgeben.

Zwei weitere Trunkenbolde mussten sich in den frühen Morgenstunden in Esch/Alzette von ihrer Fahrlizenz verabschieden.