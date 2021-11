Jugendlicher aus Differdingen wird vermisst

Der 17-jährige Bryan Duarte Dos Santos wird vermisst. Wie die großherzogliche Polizei am Dienstag mitteilt, wurde der Teenager zuletzt am Dienstagmorgen gegen 8 Uhr in Differdingen gesehen.

Der vermisste Jugendliche ist etwa 1,80 Meter groß. Er hat blaue Augen und trug am Dienstag eine schwarze Kappe, eine schwarze Jacke, eine beige Jogginghose und schwarze Turnschuhe. Er soll außerdem einen schwarzen Handkoffer sowie einen Reisekoffer mit sich führen.

Die Polizei bittet um sachdienliche Hinweise zum Aufenthaltsort des jungen Mannes unter der Telefonnummer (+352) 244 53 1000 oder per E-Mail an Police.DIFFERDANGE@police.etat.lu.

(L'essentiel)