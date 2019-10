Polizei erwischt Dealer auf frischer Tat

Die Police Grand-Ducale hat einen Drogendealer und seinen Kunden in der Rue d'Audan in Esch/Alzette auf frischer Tat ertappt. Das Fahrzeug mit dem sich der Dealer vor Ort befand, wurde durchsucht. Dabei wurden insgesamt 19,3 Gramm Heroin, eine geringe Menge an Kokain und 755 Euro Bargeld sichergestellt. Die Staatsanwaltschaft ordnete die Festnahme des Dealers, die Beschlagnahmung der Drogen, des Bargeldes und des Fahrzeuges an. Gegen den Käufer wurde Strafanzeige erstellt. Der Dealer wurde am Mittwoch dem Untersuchungsrichter vorgeführt, der den Mann in Untersuchungshaft schickte.

Auch in Petingen und dem Bahnhofsviertel in der Hauptstadt wurde die Polizei fündig. Am Mittwoch wurde auf dem Parkplatz «Champs Elysees» in Petingen ein Autofahrer erwischt, der sich gerade einen Joint drehte. Bei der anschließenden Durchsuchungen wurde eine geringe Menge an Marihuana sichergestellt. In Luxemburg-Stadt wurde bei fünf Verdächtigen Marihuana beschlagnahmt.

(L'essentiel)