Polizei warnt nach Einbruch vor Anhaltern

In ein Haus in der Berchemer Rue Kraizhiel wurde am Mittwoch gegen 11 Uhr eingebrochen. Das teilte die Polizei am Mittwochmittag mit. Der Tatverdächtige wurde bei der Flucht beobachtet. Er trug zum Tatzeitpunkt eine «schokobraune Jacke», wie es im Polizeibericht heißt.

Die Beamten gehen davon aus, dass der Täter seine Flucht als Anhalter fortsetzen könnte. Deshalb warnen sie die Bevölkerung im Raum Berchem/Roeser davor, keine Fremden mitzunehmen. Wer verdächtige Personen in der Gegend sieht, wird gebeten unter der Notrufnummer 113 anzurufen.

