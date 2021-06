Betrunkener kracht mit Auto gegen Hauswand

In der Waistrooss in Remerschen ist in der Nacht auf Dienstag ein Autofahrer mit seinem Wagen gegen eine Hauswand gekracht. Das teilt die Police am Dienstag mit. Demnach wurden die Beamten gegen 2.35 Uhr alarmiert, zwei Personen seien aus dem Wagen geklettert und davongelaufen.

Kurz darauf erhielt die Polizei den Hinweis, dass die mutmaßlichen Wageninsassen bei einer Tankstelle in Remerschen von französischen Autos abgeholt worden seien. Eine Polizeistreife konnte daraufhin vor Ort einen Wagen stoppen, der mit hoher Geschwindigkeit in Richtung A13 zu flüchten versuchte.

In dem Wagen konnten die Beamten dann auch den möglichen Unfallfahrer identifizieren. Der Mann war betrunken und musste seinen Führerschein nach einem Alkoholtest vorläufig abgeben.

(L'essentiel)