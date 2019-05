Passant wird auf offener Straße angegriffen

Ein Passant wurde am Montagabend kurz vor 21 Uhr in der Rue Pierre Krier in Bonneweg von zwei Unbekannten angegriffen und mit einem Glas am Kopf verletzt. Die Angreifer flüchteten vermutlich in Richtung Bahnhofsviertel.

Das Opfer wurde vom Rettungsdienst erstversorgt und zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Bei den Flüchtigen handelt es sich ersten Ermittlungen nach um zwei junge Männer, Anfang 20, südländischer Herkunft. Die beiden trugen Jogginganzüge von dunkelgrüner resp. grauer Farbe.

Die Police Grand-Ducale hat eine Untersuchung in die Wege geleitet.

(L'essentiel)