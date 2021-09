Mann randaliert in Klinik und bedroht Pflegekräfte

Die Polizei hat am Montagabend einen betrunkenen Mann festgenommen, der im Krankenhaus in Luxemburg randaliert und Pflegekräfte bedroht haben soll. Wie die Polizei am Dienstag mitteilt, wurden die Beamten gegen 21 Uhr zum Krankenhaus auf dem Kirchberg gerufen.

Der sichtlich alkoholisierte und aggressive Mann wurde von der Polizeistreife festgenommen. Dabei habe die Polizei dem Randalierer auch ein Messer abgenommen und dieses sichergestellt. Weil der betrunkene und aggressive Mann für sich und andere eine Gefahr dargestellt habe, wurde vorläufig in Haft genommen.

(L'essentiel)