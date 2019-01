Drei Menschen werden bei Unfällen verletzt

In Luxemburg herrschen derzeit winterliche Bedingungen mit Temperaturen um den Gefrierpunkt. Es kann daher glatt auf den Straßen sein. Ein Autofahrer hat am Montagabend aufgrund einer glatten Fahrbahn auf der N21 zwischen Grosbus und Mertzig gegen 19.30 Uhr die Kontrolle über seinen Wagen verloren. Er kam von der Straße ab und prallte mit seinem Auto gegen einen Baum.

Der Fahrer wurde dabei leicht verletzt, konnte sich aber aus eigener Kraft aus seinem Fahrzeug befreien. Er wurde von den Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht. Der Automobilclub (ACL) warnt derzeit vor Glätte und bittet Autofahrer ihre Geschwindigkeit den Wetterverhältnissen anzupassen.

Auch wenige Stunden zuvor hat es in Luxemburg gekracht. So kam es in Hassel auf dem CR132 gegen 17 Uhr zu einem Verkehrsunfall an der Kreuzung zwischen der Rue de Luxembourg und der Rue de Syren. Ein Autofahrer hielt an einem Stoppschild an. Als er wieder weiter fahren wollte, übersah er einen Wagen auf der Vorfahrtsstraße. Es kam zu einem heftigen Crash. Beide Insassen des vorfahrtsberechtigten Wagens wurden in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand zudem erheblicher Blechschaden.

(L'essentiel)