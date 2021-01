Polizei Luxemburg fahndet nach diesem Trickdieb

Die Police Grand-Ducale sucht einen Trickdieb, dem eine Frau am 29. August 2020 in Petingen zum Opfer gefallen war. Wie die Polizei am Dienstag mitteilt, sprach der Mann sein Opfer an einem Geldautomat in der Route de Luxembourg an. Durch eine List ist er unbemerkt an die Bankkarte der Frau gekommen.

Gegen den Mann besteht der dringende Tatverdacht wenig später eine größere Geldsumme mit der gestohlenen Karte abgehoben zu haben. Der unbekannte Täter soll französisch mit Akzent gesprochen haben.

Zweckdienliche Hinweise zur Identität oder dem Aufenthaltsort des Gesuchten nimmt das Polizeikommissariat Differdingen unter der Nummer (+352) 244 53 1000 entgegen.

(sw/L'essentiel)