Polizei warnt vor Anrufen aus Papua-​​Neuguinea

Artikel per Mail weiterempfehlen

In den vergangenen Tagen erhielten zahlreiche Menschen im Großherzogtum einen dubiosen Anruf. Auf dem Display des Smartphones war vielfach eine Nummer mit der Vorwahl eines exotischen Landes zu sehen.

Die Police Grand-Ducale, der diese Sachlage zuletzt immer wieder von Bürgern geschildert wurde, warnt am Mittwoch vor dieser Masche: In den meisten Fällen klingelt das Handy nur kurz. Dadurch soll ein Rückruf des Angerufenen provoziert werden. Davon raten die Beamten dringend ab, weil so hohe Kosten für das Opfer entstehen können.

Die Polizei rät:

• Anruf ignorieren und nicht frühzeitig beenden, da die Anrufer dadurch erkennen, dass das Handy in Betrieb ist.

• Keinesfalls zurückrufen.

• Die Nummer des Anrufers sperren.

• Den Provider nach mehreren Versuchen informieren.

• Die Rechnung überprüfen und gegebenenfalls Klage einreichen.

• Freunde und Familie warnen.



(sw/L'essentiel)