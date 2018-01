Polizei birgt Waffen aus verlassener Kirmesbude

Artikel per Mail weiterempfehlen

Auf einem Parkplatz in der Rue de Noertzange nahe der Autobahnauffahrt in Kayl stand seit Ende letzten Jahres eine Kirmesbude auf einem Parkplatz. Zahlreiche verwunderte Passanten meldeten den Schießstand immer wieder der Polizei. Weil die Kirmesbude am Donnerstag länger dort stand, als erlaubt, wurde sie nun von den Beamten beschlagnahmt und zur Pfandstelle gebracht.

Die Polizei konnte zunächst keinen Besitzer ermitteln, da weder eine Fahrgestellnummer, noch ein Kennzeichen an dem dem Gefährt angebracht waren. Auf der Pfandstelle wurde das Fahrzeug aus Sicherheitsgründen geöffnet. Im Innern fanden die Polizisten Dokumente, die es ihnen ermöglichten, sich mit dem Besitzer in Verbindung zu setzen. Die Luftgewehre wurden ebenfalls beschlagnahmt.

(sw/L'essentiel)