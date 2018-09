Suff-​​Fahrer flieht im Rückwärtsgang vor Polizei

Artikel per Mail weiterempfehlen

Ein betrunkener Autofahrer wollte sich in der Nacht auf Sonntag auf der Autobahn A13 in Richtung Luxemburg einer Polizeikontrolle entziehen.Gegen 3.30 Uhr fuhr der Mann mit hohem Tempo an einer Polizeistreife vorbei, woraufhin die Beamten das Blaulicht einschalteten, um ihn zu stoppen.

Daraufhin bremste der Autofahrer abrupt ab und hielt seinen Wagen auf dem Pannenstreifen. Die Polizisten fuhren vorbei und gaben ihm zu verstehen, dass er ihnen bis zur nächsten Ausfahrt folgen solle. Doch stattdessen legte der Mann auf der Autobahn den Retourgang ein, um dann quer durch eine Baustelle in Richtung Esch zu flüchten. Ein Mitarbeiter der Verkehrsleitstelle Cita beobachtete die Szene über eine Kamera und gab die Information an die Polizei weiter.

Kurze Zeit später war die gefährliche Fluchtfahrt beendet: Zwei Polizeistreifen passten den Fahrer an der Ausfahrt Düdelingen-Burange ab. Wie sich herausstellte, hatte der Mann zu viel Alkohol im Blut. Er musste seinen Führerschein sofort abgeben.

(L'essentiel)