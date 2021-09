Polizei nimmt zwei betrunkene Autofahrer fest

Die Police Grand-Ducale hat am Samstagabned und in der Nacht auf Sonntag zwei Autofahrer festgenommen. Beide hatten offenbar getrunken und verhielten sich unkooperativ oder beleidigten die Beamten zudem, wie die Polizei am Sonntag mitteilt.

Der erste Fall ereignete sich nach Polizeiangaben in der Route de Longwy, in Rodingen, wo die Polizei gegen 19.30 Uhr ein abgestelltes Auto kontrollierte. Der Fahrer, der offensichtlich getrunken hatte, saß auch noch im Wagen. Außerdem stellte die Polizei fest, dass dem Auto ein Reifen fehlte - der Wagen somit auf der Felge fuhr. Weil gegen den Mann ein Fahrverbot bestand und er die Beamten beleidigte, ordnete die Staatsanwaltschaft dessen Festnahme an.

Bei einem weiteren Fall in der Rue Notre-Dame in Luxemburg-Stadt schlief der Fahrer nach Polizeiangaben mit laufendem Motor. Der Alkoholtest verlief positiv. Weil der Fahrer offenbar zunehmend aggressiver wurde und die Beamten als Rassisten beleidigt hätte, torkelte und durch die Straße schrie, wurde beschlossen, denselben in der Ausnüchterungszelle unterzubringen.

(L'essentiel )