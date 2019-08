Feuerwehr kämpft gegen Dachstuhlbrand

Artikel per Mail weiterempfehlen

In Bonneweg ist am Dienstagabend ein Feuer im Dachstuhl eines Wohnhauses ausgebrochen. Mindestens drei Feuerwehrautos sind einem Mobile Reporter von L'essentiel zufolge vor Ort. «Als ich an dem Haus vorbeikam, konnte man nur Rauch sehen, dann sah ich die Flammen aus dem Dach kommen», berichtet der Beobachter.

Wie das Luxemburger Wort berichtet, mussten Gäste des Lisboa, eines naheliegenden Restaurants evakuiert werden. Die Kunden kamen am Abend zurück, so eine Nachbarin. Laut ihr stieg gegen 22 Uhr nur noch weißer Rauch aus dem Haus auf. Die Feuerwehrleute sind noch vor Ort.

Wie die Police Grand-Ducale mitteilte, wurde bei dem Feuer niemand verletzt.

(L'essentiel)