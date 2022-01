Person starb bei Autobrand in Consdorf

Am Samstagabend kam es gegen 22.45 Uhr in Consdorf nahe der Mühle der Gemeinde zu einem Autobrand. Das teilte das CGDIS am Sonntagmorgen mit.

Wie die Polizei auf Nachfrage von L'essentiel berichtet, kam bei diesem Vorfall eine Person ums Leben. Als die Rettungskräfte des CIS Consdorf und des Samu Ettelbrück eintrafen, sei das Opfer bereits tot gewesen.

(L'essentiel)