Taxifahrer nachts in Düdelingen angegriffen

In der Nacht auf Dienstag ereignete sich in Düdelingen ein Überfall auf einen Taxifahrer. Gegen 1.20 Uhr sprachen zwei junge Männer einen Taxifahrer an und befragten diesen zunächst, wie viel eine Fahrt nach Esch/Alzette kosten würde.

Plötzlich wurden die beiden aufbrausend und einer der Männer verpasste dem Taxifahrer grundlos einen Schlag ins Gesicht, wie die Police Grand-Ducale mitteilte. Die beiden Männer beschädigten auch das Fahrzeug ihres Opfers, bevor sie über die rue Gare-Usine flüchteten.

Eine anschließende Fahndung wurde in die Wege geleitet, mit Erfolg: Wenig später konnten die zwei mutmaßlichen Tater festgenommen werden.

(L'essentiel)