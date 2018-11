Lkw kracht in Schifflingen in einen Schulbus

Ein Lastwagen stieß am Montagnachmittag gegen 16 Uhr in der Rue de Noertzange in Schifflangen mit einem Schulbus zusammen. Glücklicherweise hatte der Bus keine Kinder an Bord.

«Der Lkw-Fahrer hat die Vorfahrt des Schulbusses missachtet und ihn seitlich gerammt», erklärt ein Lesereporter. Der Lkw-Fahrer stand unmittelbar nach dem Zusammenstoß unter Schock. Verletzt wurde niemand.

(L'essentiel)