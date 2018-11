Falsche Spendensammler in Esch unterwegs

Artikel per Mail weiterempfehlen

Eine Frau wurde Mittwochnachmittag im Einkaufszentrum an der Avenue du Rock 'n Roll in Esch/Alzette von einem jungen Mädchen, das vorgab taubstumm zu sein, um eine Spende angebettelt. Es zeigte ein vorgedrucktes Formular mit der Aufschrift «Association des sourds et muets» und eine Liste, auf der bereits mehrere Personen eingetragen waren, die 50 Euro gespendet hatten.

Das Mädchen forderte die Frau auf, denselben Betrag zu spenden. Die Frau erklärte sich bereit 20 Euro zu geben, händigte einen 50-Euroschein aus und verlangte das Wechselgeld. Das Mädchen händigte jedoch nur zehn Euro aus und ging davon. Die falsche Spendensammlerin konnte in der Folge nicht mehr von der Polizei gestellt werden.

Die Polizei warnt vor den Maschen der Betrüger und rät zur Vorsicht. Wer spenden möchte, soll sich bei den jeweiligen Hilfsorganisationen informieren.

(L'essentiel)