Mann stirbt bei Feuer in Steinsel

Am Montagmorgen ist gegen 8.20 Uhr in einem Einfamilienhaus in der Rue de la Forêt in Steinsel, im Norden der Hauptstadt, ein Feuer ausgebrochen. Trotz des schnellen Eingreifens der Rettungskräfte wurde ein 57-jähriger Mann bewusstlos in dem Haus aufgefunden. Der Bewohner wurde evakuiert und direkt versorgt, verstarb jedoch noch vor Ort, wie die Polizei am Montagnachmittag bestätigte.

Sieben Fahrzeuge des CGDIS waren im Einsatz, darunter zwei Krankenwagen und ein Fahrzeug des Rettungsdienstes (SAMU), insgesamt waren rund 20 Feuerwehrleute im Einsatz.

Der Ursprung des Feuers ist derzeit noch unbekannt, die Staatsanwaltschaft hat eine Autopsie des Opfers angeordnet und eine Untersuchung eingeleitet.

(L'essentiel)