Polizei zählt fünf Einbrüche in wenigen Stunden

Die Police Grand-Ducale hatte von Donnerstag auf Freitag alle Hände voll mit Einbrüchen zu tun. Innerhalb weniger Stunden wurden die Beamten fünf Mal alarmiert. Gegen 1 Uhr wurde ein Einfamilienhaus in der Ettelbrücker Grand-Rue ins Visier genommen. Eine Fahndung nach dem flüchtigen Täter wurde eingeleitet. Kurze Zeit später wurde ein Tatverdächtiger ermittelt. Weil die Person im Besitz von Diebesgut war, wurde sie auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Diekirch festgenommen und wird am Freitag dem Untersuchungsrichter vorgeführt.

Gegen 3.40 Uhr hatte sich ein Einbrecher – die Bewohner zu schliefen – Zugang zu einem Wohnhaus in der Rue des Etats-Unis in Luxemburg verschafft. Als die Bewohner wach wurden, hatte sich der Täter bereits mit einigen Wertgegenständen aus dem Staub gemacht.

Spurensicherung in allen Fällen

In der hauptstädtischen Rue de la Deportation sind am Donnerstagabend vermutlich mehrere Personen in ein Einfamilienhaus eingedrungen. Um Zugang zur Hausrückseite zu bekommen, beschädigten sie den Zaun. Auch sie durchsuchten sämtliche Räume, nahmen zahlreiche Gegenstände mit und beschädigten andere. In Strassen drang ebenfalls ein unbekannter Täter in eine Wohnung ein, indem er die Eingangstür aufbrach. Ob er etwas gestohlen hat, steht noch nicht fest.

Am Donnerstagmorgen hatten es auch mehrere Einbrecher auf ein Wohnhaus in der Escher Rue de l'Usine abgesehen. Sie konnten mit ihrer Beute flüchten.

In allen Fällen wurde eine Spurensicherung am Tatort vorgenommen, Ermittlungen eingeleitet und Anzeigen aufgenommen.

