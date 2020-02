Luxemburger Arbeiter stirbt nach Lkw-​​Unfall

Im Industriegebiet Gadderscheier gab es am Donnerstagnachmittag einen schrecklichen Arbeitsunfall. Wie die Polizei am Freitag mitteilt, erreignete sich der Unfall gegen 14.20 Uhr Ein 62-jähriger Arbeiter wurde dabei von einem Lastwagen erfasst und tödlich verletzt. Der Mann starb noch an der Unfallstelle. Der polizeiliche Erkennungsdienst und die Gewerbeaufsicht (ITM) untersuchten die Unfallstelle.

(L'essentiel)