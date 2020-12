Raubüberfall-​​Serie auf Prostituierte in Hauptstadt

Die Staatsanwaltschaft hat am heutigen Freitagmorgen in einer Pressemitteilung darüber informiert, dass im November vier Prostituierte, die ihren Beruf in Wohnungen in Luxemburg-Stadt ausgeübt haben, Opfer von bewaffneten Raubüberfällen wurden. «Bei jedem Überfall wurden die Frauen und teilweise auch ihre Kunden von drei Tätern, teilweise mit vorgehaltener Waffe, zur Herausgabe von Geld, Schmuck und Handys gezwungen. In einigen Fällen haben die Täter nicht gezögert, Gewalt gegen die Opfer anzuwenden», so die Staatsanwaltschaft.

Nach dem ersten Überfall habe die Abteilung Repression Grand Banditisme (RGB) der Kriminalpolizei in enger Zusammenarbeit mit dem Ermittlungsbüro und der Staatsanwaltschaft in Luxemburg ihre Ermittlungen aufgenommen, heißt es. Dadurch konnten drei Personen identifiziert werden, die jeweils über die Grenze nach Luxemburg eingereist waren, um hier die brutalen Raubüberfälle durchzuführen.

Grenzübergreifende Ermittlungen

Bei einem letzten Raubüberfall auf zwei Prostituierte in einer Wohnung in der Hauptstadt wurden die drei Täter von der Kriminalpolizei in enger Zusammenarbeit mit Beamten verschiedener Polizeireviere der Hauptstadt auf frischer Tat ertappt und konnten festgenommen werden. «Bei der Durchsuchung des Tatfahrzeugs wurden zwei Pistolen und die Beute des Raubüberfalls sichergestellt.»

Die Ermittlungen, die auch in Absprache mit ausländischen Polizeidienststellen erfolgten, führten zur Beschlagnahmung von zwei Autos und diversem Zubehör. Die drei betroffenen Personen wurden daraufhin dem Untersuchungsrichter vorgeführt, drei Haftbefehle wurden erlassen.

(L'essentiel)