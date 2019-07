Langer Stau nach Lkw-​​Crash auf der A6

Artikel per Mail weiterempfehlen

A6 entre Mamer et Bridel

accident avec un poids-lourd, voie de droite bloquée, 3 km bouchon, formez une voie de secours pour... #ACL_A6 — ACL Trafic Info (@ACL_Info_FR) July 12, 2019

Zwischen den Anschlussstellen Mamer und Bridel in Fahrtrichtung Luxemburg-Stadt hat es am Freitagnachmittag gegen 13.30 Uhr gekracht. Nach Angaben des Luxemburger Automobilclubs ACL sind ein Pkw und ein Lkw an der Stelle kollidiert. Wegen des Unfalls ist die rechte Spur gesperrt.

Der ACL warnt, dass sich bereits ein drei Kilometer langer Stau gebildet hat, und dass dieser sich noch um ein Vielfaches vergrößern wird. Zum Gesundheitszustand der Fahrer ist derzeit noch nichts bekannt.

+++ Update folgt... +++

(L'essentiel)