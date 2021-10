Unbekannter wirft Mülltonne gegen Schaufenster

Der Polizei in Luxemburg ist in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch gegen 1.30 Uhr gemeldet worden, dass ein Unbekannter in der Avenue de la Liberté in Luxemburg-Stadt eine Mülltonne gegen das Schaufenster eines Geschäfts geschmissen hätte. Wie die Polizei mitteilt, sei dieser geflüchtet, nachdem die Alarmanlage des Gebäudes ausgelöst wurde.

Wenig später habe die Polizei einen Tatverdächtigen ermittelt. Weil der Mann nach Polizeiangaben sichtlich alkoholisiert und gegenüber den Polizisten handgreiflich geworden sei, wurde zur Dienststelle abgeführt und verhaftet. Die Vitrine des Geschäftes sei stark beschädigt worden.

(L'essentiel)