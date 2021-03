Mann greift Frau in Esch mit Flasche an

Nach Angaben der großherzoglichen Polizei, artete am Sonntagnachmittag gegen 15.30 ein Streit zwischen einem Mann und einer Frau in Esch/Alzette aus. Die Beamten trafen noch rechtzeitig am Boulevard Prince Henri ein, um die Auseinandersetzung zu stoppen.

Ersten Ermittlungen zufolge griff der Mann die Frau mit einer Glasflasche an und fügte ihr mehrere Stich- und Schnittverletzungen zu, woraufhin sie ins Krankenhaus musste. Ihr Angreifer wurde festgenommen und am Montagmorgen dem Untersuchungsrichter vorgeführt.

Eine weitere Schlägerei zwischen mehreren jungen Männern ereignete sich am späten Sonntagnachmittag in der Schifflinger Rue de Hedange. Zwei Personen wurden leicht verletzt. Einer der Beteiligten wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wegen gewalttätiger Übergriffe und weiterer versuchter gewalttätiger Übergriffe, festgenommen. Er soll heute noch dem Untersuchungsrichter vorgeführt werden.