Feuerwehr bekämpft Brand in Echternach

Artikel per Mail weiterempfehlen

In Echternach ist am späten Nachmittag gegen 17 Uhr ein Feuer im Dachstuhl eines Hauses ausgebrochen. Wie das nationale Rettungs- und Feuerwehrkorps (CGDIS) am Dienstag mitteilt, sei durch den Brand niemand verletzt worden.

Nach dem Eintreffen der Feuerwehren ist das Feuer bereits auf die Nachbargebäude übergesprungen. Durch ihr schnelles Eingreifen bekamen die Rettungskräfte den Brand jedoch rasch unter Kontrolle und verhinderten so Schlimmeres.

Die Echternacher Feuerwehr wurde bei dem Einsatz von ihren Kollegen aus Consdorf, Junglinster, Osweiler, Rosport und Grevenmacher-Mertert unterstützt.

(L'essentiel)