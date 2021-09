Mann bei Bar-​​Schlägerei durch Messer verletzt

Am Dienstagabend kam es in einer Bar in der Rue de Strasbourg in der Nähe des Hauptbahnhofs zu einer gewalttätigen Auseinandersetzung. Dabei wurde ein Mann durch ein Messer verletzt und musste anschließend in ernstem Zustand ins Krankenhaus gebracht werden.

Der mutmaßliche Täter und ein weiterer Verdächtiger, der mit einem Schlagstock bewaffnet war, konnten schnell festgenommen werden. Der mutmaßliche Angreifer wird am Mittwochmorgen einem Ermittlungsrichter vorgeführt.

(L'essentiel)